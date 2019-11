Prova di forza della Roma di Fonseca all’Olimpico: Napoli battuto per 2 a 1 grazie ai gol di Zaniolo nel primo tempo e di Veretout su rigore nella ripresa, con la rete di Milik ad accorciare il risultato. Grazie a questo successo i giallorossi staccano in classifica la squadra di Carlo Ancelotti, assente in panchina per squalifica e sostituito dal figlio Davide, e salgono a 23 punti al momentaneo terzo posto, in attesa dell’Atalanta. Il Napoli invece crolla e resta fermo a 18 punti. Oltre al campo però, resta la cronaca di quanto successo sugli spalti: a metà del secondo tempo l’arbitro Rocchi ha sospeso la gara per alcuni minuti per cori discriminatori nei confronti dei tifosi napoletani.

La Roma parte bene e già al 4′ ci prova da fuori Kluivert con la palla che termina larga. Passano pochi minuti e l’olandese ci riprova dalla distanza, tiro potente fuori di poco. I giallorossi spingono con il Napoli spaesato. All’11′ Pastore servito con uno ‘scavetto’ da Mancini in area manda alto da buona posizione pressato da Manolas. Al 19′ arriva il meritato vantaggio: lancio di Mancini, accelerazione a destra di Spinazzola che poi appoggia palla al limite per Zaniolo che controlla e poi esplode un gran destro. Il Napoli accusa il colpo e al 25′ la Roma può raddoppiare: rigore per un fallo di mano di Callejon segnalato dal Var. Ma Kolarov sul dischetto si fa parare il penalty da uno strepitoso Meret. L’errore dal dischetto ricarica il Napoli che inizia a spingere la Roma nelal propria metà campo.

Al 28′ miracolo di Smalling che in rovesciata salva un gol fatto sul colpo di testa di Di Lorenzo a Pau Lopez battuto. Un minuto dopo ripartenza del Napoli con Insigne ma la conclusione termina al lato. Il Napoli pressa e Milik sfiora il palo alla sinistra di Pau Lopez con un tiro dal limite. Al 35′ ancora Napoli pericoloso con Insigne ma Pau Lopez è bravo a deviare in angolo. Il pressing è continuo e al 41′ Milik colpisce la traversa su cross di Mertens e subito dopo arriva il palo di Zielinski da fuori.

Nella ripresa la Roma torna ad avere il controllo della partita e al 10′ raddoppia: ancora un calcio di rigore per i giallorossi per un netto fallo di mano di Mario Rui su cross di Pastore. Sul dischetto questa volta da Veretout che non sbaglia e sigla il 2-0. La Roma riprende a rendersi pericolosa e 14′ colpisce la traversa con Kluivert con un destro dal limite. Le occasioni arrivano anche per il Napoli nella ripresa con un bel sinistro da fuori di Fabian Ruiz che termina di poco sul fondo. Al 17′ il Napoli va in gol: Lozano se ne va a destra, penetra in area e serve un assist per Milik che sul secondo palo, con Cetin che va a vuoto, sigla la rete del 2-1. La Roma però riesce a contenere l’offensiva degli ospiti. Solo nei sei minuti di recupero arriva un destro pericoloso di Zielinki dal limite con la palla sul fondo. Al 96′ fallo di Cetin dal limite su Llorente: il turco viene espulso, ma il calcio di punizione di Milik viene deviato dalla barriera e Rocchi fischia la fine.