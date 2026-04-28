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Ultimo aggiornamento: 15:06

Musetti ancora ko: netta sconfitta contro Lehecka, saluta Madrid e perde un’altra posizione in classifica

di Redazione Sport
Il punteggio di 6-3 6-3 in un’ora e 15 minuti di gioco racconta di un match a senso unico: sfuma il sogno di una semifinale con Sinner
Musetti ancora ko: netta sconfitta contro Lehecka, saluta Madrid e perde un’altra posizione in classifica
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Si interrompe agli ottavi la corsa di Lorenzo Musetti al Masters 1000 di Madrid. Il carrarino è stato nettamente sconfitto in due set dal ceco Jiri Lehecka, numero 14 del ranking, con il punteggio di 6-3 6-3 in un’ora e 15 minuti di gioco. Sfuma così la possibilità della semifinale con Jannik Sinner, ma anche un’altra posizione del ranking Atp: da lunedì prossimo Musetti sarà il numero 10 del mondo, scavalcato dal russo Daniil Medvedev.

Le prospettive per il resto della stagione sul rosso impongono un cambio di marcia. Musetti si sta faticosamente riprendendo dal brutto infortunio agli Australian Open: è rientrato con due sconfitte su due tra Indian Wells e Montecarlo, si è rialzato raggiungendo i quarti a Barcellona, ma ora vede fermare la sua avventura a Madrid. Certo, il tabellone finora non ha aiutato: Lehecka è uno dei giocatori più in forma del circuito, come dimostra la finale raggiunta a Miami, e sta trovando un buon feeling anche sulla terra. Ai quarti di finale affronterà il francese Arthur Fils, altro tennista in forte ascesa che ha sconfitto Musetti a Barcellona.

Per il toscano quindi non è una sconfitta grave. Anche se il risultato racconta da solo di un match quasi senza storia. Musetti però dovrà cercare di ritrovare il suo tennis migliore in vista degli Internazionali di Roma. Tra il Foro Italico e il Roland Garros deve difendere le due semifinali conquistate un anno fa. L’assenza di Carlos Alcaraz aprirebbe anche a prospettive da sogno, ma ad oggi pare più concreto il rischio opposto: perdere centinaia di punti, con il rischio di finire fuori dalla Top 10.

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