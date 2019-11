L’Inter soffre ma vince in rimonta a Bologna: finisce 1 a 2, merito di una doppietta di Lukaku, dopo una gara tutta in salita contro una squadra brillante ma ingenua nel finale. I nerazzurri mancano di cinismo sotto porta e commettono molti errori in fase di rifinitura ,ma soprattutto mostrano una stanchezza sempre più evidente. E allora servono i colpi dei campioni: Lukaku risponde presente sotto porta e si fa trovare pronto quando deve trasformare un rigore sapientemente procurato da Lautaro. Basta questo per ribaltare il vantaggio rossoblu firmato da Soriano al 59′, capace di sorprende un Handanovic ancora poco brillante. Ancora una volta la formazione di Conte riesce a conquistare tre punti che sembravano pura utopia a un quarto d’ora dal termine. Si tratta della sesta vittoria in trasferta consecutiva che tiene in nerazzurri ancora in alto in classifica.

Il Bologna parte subito forte ma la prima grande occasione, la migliore del primo tempo, è nerazzurra: tacco di Barella, filtrante di Lazaro per Lautaro che incrocia senza temporeggiare di destro ma Skorupski si stende a devia in angolo. Al 17′ l’Inter ancora insidiosa con l’attaccante argentino che intercetta un errore del portiere del Bologna con i piedi, serve Lukaku che calcia di sinistro salvato fortuitamente in angolo da Bani. L’Inter vive di fiammate come quella al 30′ con Lukaku che riceve da Gagliardini con un sinistro secco sul primo palo.

Nella ripresa Inter con maggiore aggressività. Bani rischia un rigore su Lazaro che cade in area ma per l’arbitro non c’è fallo. I rossoblu pian piano alzano il baricentro aumentando la pressione in attacco e l’Inter si abbassa sempre più pericolosamente. E pur non tirando mai in porta ma giocando sempre bene, il Bologna al 59′ raccoglie il massimo con Soriano che favorito da un un tiro non irresistibile deviato da de Vrji fa centro ingannando Handanovic. L’Inter prova a scuotersi subito ancora con Lazaro (tra i migliori in campo) che centra basso per Lukaku che però stavolta manca il colpo vincente. La frenesia impedisce all’Inter di essere lucida, Conte allora decide di inserire Vecino e Candreva e al 74′ ritrova il pareggio con Lukaku che vicino al palo tocca in rete dopo una deviazione di Skorupski su Skriniar. La sfida cambia volto. L’Inter galvanizzata avanza senza timore raccogliendo altre occasioni con Vecino e con l’attaccante belga. Al 90′ Lautaro sfonda a sinistra, ingenua entrata di Orsolini e tiro dal dischetto. Lukaku con freddezza segna il nono gol stagionale e regala all’Inter una vittoria insperata.