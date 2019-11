La nave Alan Kurdi è arrivata al porto di Taranto. Dall’imbarcazione sono sbarcati 88 migranti tratti in salvo nei giorni scorsi. A bordo anche nove minori non accompagnati. Alle operazioni di soccorso, coordinate dalla prefettura di Taranto, hanno partecipato Comune, Asl, forze di polizia, Marina militare, Autorità marittima e portuale, Guardia Costiera, 118, Croce Rossa Italiana e volontari. Secondo quanto reso noto dal Viminale riguardo alla procedura di ricollocazione dei migranti presenti sulla nave, Germania e Francia ne accoglieranno 60, il Portogallo 5 e l’Irlanda 2. Ne resteranno in Italia 21. Questo è il secondo sbarco al porto di Taranto dopo quello del 16 ottobre quando a bordo della Ocean Viking arrivarono 176 migranti

