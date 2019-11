Chissà cosa avranno pensato gli studenti arrivati in India per ascoltare una lezione capo spirituale che per la prima volta ha espresso la volontà di sgretolare un principio secolare del Buddismo

La reincarnazione? Una sorta di “retaggio feudale”. Chissà cosa avranno pensato gli studenti arrivati in India per ascoltare una lezione del Dalai Lama che per la prima volta ha espresso la volontà di sgretolare un principio secolare del Buddismo.

Durante un intervento, il 25 ottobre scorso e ripreso da tutte le principali testati asiatiche, il capo spirituale ha detto che “molte istituzioni tibetane sono legate al feudalesimo. Sento che è tempo che torniamo al sistema buddista indiano in cui non esisteva il sistema Lama” ma anche che con lui “l’istituzione del Dalai Lama, con orgoglio, volontariamente, si è conclusa”. L’incontro è avvenuto nella sede del Government College di Dharamsala ha recentemente iniziato un corso di certificazione di 6 mesi nell’antica saggezza indiana che è stato approvato dall’ente educativo del governo dell’Himachal Pradesh. Una dichiarazione che arriva in un momento in cui il governo cinese ha affermato che avrebbero scelto il prossimo Dalai Lama.

“Le istituzioni devono essere di proprietà del popolo, non di un individuo. Come la mia stessa istituzione, l’ufficio del Dalai Lama. Sento che è collegato a un sistema feudale. Nel 1969, in una delle mie dichiarazioni ufficiali, avevo menzionato che avrebbe dovuto continuare… Ma sento – ha detto agli studenti – che il sistema dovrebbe finire, o almeno cambiare con i tempi che cambiano. Ci sono stati casi di singoli lama che usano la reincarnazione … ma non si dedicano allo studio e alla saggezza”.