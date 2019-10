Almeno tre persone sono state uccise e altre nove ferite nel corso di una sparatoria avvenuta durante una festa di Halloween a Long Beach, a sud di Los Angeles, martedì. Lo riferisce il Dipartimento dei Vigili del Fuoco di Long Beach, intervenuti sul posto poco dopo le 22.40. Secondo le prime ricostruzioni della polizia, due sospetti, con il volto coperto, hanno aperto il fuoco contro i presenti, colpendo 12 persone. I due sono ancora ricercati. Il Los Angeles Time, citando le autorità, segnala che sia i morti sia i feriti erano in maggioranza giovani, sui vent’anni. . Le forze dell’ordine hanno trovato vittime all’interno e all’esterno della casa dove era si stava svolgendo la festa, una bifamiliare sulla 7th Street, non lontano da Temple Avenue. Ancora non è chiaro se i responsabili siano fuggiti a piedi o in auto. Alcuni testimoni che abitano nella zona hanno detto di aver sentito diversi colpi di pistola e pochi minuti dopo le sirene della polizia.

