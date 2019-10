Luigi Di Maio fa il punto con i parlamentari e i consiglieri regionali dell’Emilia Romagna in vista delle prossime elezioni, dopo l’esperimento dell’alleanza locale in Umbria con il Partito Democratico. “L’indicazione principale arrivata dagli eletti – dice all’Adnkronos una fonte presente alla riunione – è di andare da soli, perché la corsa solitaria ci caratterizza di più: ci vediamo come un Movimento ancora alternativo alle logiche politiche in Regione”. Perlomeno, no al Pd e altri altri partiti ma le porte non sono chiuse alle liste civiche.

Maria Edera Spadoni, vice presidente della Camera e parlamentare emiliano-romagnola del Movimento 5 Stelle, spiega che “quello di oggi con il capo politico è stato un incontro molto positivo”. Quindi ha aggiunto: “Siamo tutti concordi nel presentarci da soli, senza fare alleanze con i partiti, in occasione delle prossime regionali in Emilia-Romagna. Le uniche alleanze che valuteremo di fare saranno quelle con le liste civiche”.

Nel corso della riunione è stata analizzata la sconfitta di domenica scorsa alle Regionali umbre: “Un esperimento che non è andato bene e che quindi non è da ripetere”. La linea, prosegue una fonte, “è che ci consideriamo alternativi alla destra e alla sinistra”, estranei alle “visioni ideologiche”: bisogna insistere “sui temi nostri e su quelli portare avanti le nostre proposte”, la sintesi.

Di Maio, racconta ancora la fonte, “ha voluto sapere come la pensiamo, ha messo tutte le opzioni in campo, tutte le possibilità. E tutti hanno espresso la loro opinione in libertà”. Il clima, viene sottolineato, “è stato molto buono. Sono stati analizzati tutti i possibili scenari alla luce anche delle peculiarità del nostro territorio e del sentiment della nostra base”. E la “linea predominante” è quella di “andare da soli”. Dopo l’incontro con gli eletti in Emilia Romagna è iniziato il vertice con i parlamentari calabresi.