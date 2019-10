Una manifestazione come in tutto il centro e il sud dell’Iraq, contro il carovita, la corruzione e la mancanza di servizi pubblici. Ma nella città santa di Karbala le proteste antigovernative si sono trasformate in un massacro in cui hanno perso la vita 18 persone, mentre centinaia sono rimaste ferite. Un testimone ha raccontato che decine di manifestanti si trovavano in alcune tende montate in una piazza della città quando sono stati raggiunti da colpi di arma da fuoco sparati da un’auto in corsa. Sempre secondo il testimone, che ha voluto mantenere l’anonimato, a quel punto sono arrivati uomini mascherati vestiti di nero che hanno cominciato a sparare contro i manifestanti.

