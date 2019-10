Prima hanno investito e ferito due ciclisti. Poi, sulla scena dell’incidente, si sono messi in posa per una foto, sorridenti e con il pollice alzato. È successo a Vigonovo, fra Venezia e Padova, la mattina di venerdì 25 ottobre. Un’Audi Coupé guidata da un giovane di Cavallino Treporti – in provincia di Venezia – in fase di sorpasso ha urtato un gruppo di ciclisti che stava percorrendo in senso opposto la Statale della Riviera del Brenta. Due sono finiti a terra, entrambi di Noventa Padovana. Mentre le due vittime venivano portate in ospedale a Dolo (Venezia) dopo l’impatto, il guidatore e altri due passeggeri si sono appoggiati al guardrail di fianco alla carreggiata e, quando hanno visto arrivare una fotografa di un giornale locale, si sono messi in posa con pollici alzati e sorrisi mentre la fotoreporter scattava. I due ciclisti non hanno riportato conseguenze gravi: il primo, preso di striscio, è stato medicato e dimesso, mentre per l’altro si è reso necessario il ricovero, ma non si trova in condizioni critiche. I rilievi dell’incidente sono stati svolti dalla polizia locale e dai carabinieri di Vigonovo: il conducente sarà sanzionato e gli saranno tolti punti dalla patente. Ma, a quanto se ne sa, nessuno delle forze dell’ordine si è accorto dell’atteggiamento dei giovani.

Prima di continuare Se sei qui è evidente che apprezzi il nostro giornalismo. Come sai un numero sempre più grande di persone legge Ilfattoquotidiano.it senza dover pagare nulla. L’abbiamo deciso perché siamo convinti che tutti i cittadini debbano poter ricevere un’informazione libera ed indipendente. Purtroppo il tipo di giornalismo che cerchiamo di offrirti richiede tempo e molto denaro. I ricavi della pubblicità ci aiutano a pagare tutti i collaboratori necessari per garantire sempre lo standard di informazione che amiamo, ma non sono sufficienti per coprire i costi de ilfattoquotidiano.it. Se ci leggi e ti piace quello che leggi puoi aiutarci a continuare il nostro lavoro per il prezzo di un cappuccino alla settimana. Grazie,

Peter Gomez Diventa sostenitore