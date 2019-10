Entrato alla ‘Nuvola Center’ a Roma per partecipare alla seconda edizione di ‘Sindaci d’Italia’, il premier Giuseppe Conte ha salutato le persone in prima fila. Le immagini sono state proiettate sui tre maxischermi per favorirne la visione ai quattromila sindaci dei piccoli comuni italiani presenti in sala. Quando è arrivato il turno della capogruppo a Montecitorio di ‘Italia Viva’ ed è stata inquadrata Maria Elena Boschi della platea è partita una serie di fischi verso la deputata ed ex ministra

