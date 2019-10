La vettura, una Bmw 2000, è finita contro un ulivo e nell'impatto lo ha sradicato proseguendo la corsa contro altri alberi e prendendo fuoco. Gli abitanti in zona sono intervenuti per estrarre i ragazzi dall'abitacolo. Quello alla guida, 20 anni, è risultato positivo ad alcol e cannabis. E' anche neo patentato e non avrebbe potuto guidare un’auto di quella cilindrata

Due giovani di 16 e 17 anni sono morti in un incidente stradale avvenuto a Belmonte Mezzagno, in provincia di Palermo. Altri tre ragazzi sono in condizioni gravissime. Intorno alle 4 del mattino l’auto sulla quale viaggiavano, una Bmw 2000, secondo una prima ricostruzione dei carabinieri di Misilmeri, è finita a forte velocità contro un albero di ulivo che nell’impatto è stato sradicato. La corsa è poi proseguita su un terrapieno ed è finita contro altri alberi. I carabinieri hanno arrestato il conducente dell’auto, Fabio Musso, 20 anni, dopo il test per verificare l’assunzione di alcol e droghe. Il ventenne infatti aveva un tasso alcolemico pari a circa il doppio rispetto al limite (105 microgrammi contro i 50 fissati per legge) ed è stata accertata l’assunzione di cannabis. Tra l’altro Musso, neopatentato, non avrebbe potuto nemmeno guidare un’auto di quella cilindrata.

Il gruppo di amici aveva trascorso una serata in centro a Palermo e, alle prime ore del mattino, hanno imboccato la strada provinciale 38 che collega il capoluogo siciliano al loro paese. A dare l’allarme son ostati alcuni residenti che hanno sentito il boato provocato dallo scoppio dell’incendio: le stesse persone sono scese a liberare i giovani rimasti intrappolati nell’abitacolo, in attesa dell’arrivo dei vigili del fuoco e i sanitari del 118. Per due dei ragazzi, Giorgio Casella di 17 anni e Kevin La Ciura di 16 anni, non c’è stato niente da fare, mentre gli altri tre, anche loro giovanissimi, sono ricoverati in ospedale a Palermo in gravissime condizioni. L’incidente presenta numerose analogie con quello avvenuto una settimana fa a Belpasso, in provincia di Catania, costato la vita a quattro ragazzi.