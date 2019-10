“Per la prima volta credo si sia guardato in modo diverso al mondo dell’ambiente perché si è strutturato per i prossimitre anni investimenti green per undici miliardi“. A dirlo, ospite dell’Ansa, il ministro dell’Ambiente, Sergio Costa, riferendosi al Documento programmatico di bilancio collegato alla manovra. “Penso che in Italia si debbano creare le Zea, Zone economiche ambientali: sono i parchi, che producono benefici economici ambientali e culturali, oltre che vantaggi eco-sistemici” ha aggiunto Costa, che pensa a una norma, contemplata nel decreto Clima, “per aiutare le aziende verdi e i cittadini a preservare quel territorio e che grazie a questo provvedimento possono avere un vantaggio fiscale”.

