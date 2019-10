“Non puoi fermare l’economia cinese. E’ prima in tutti i sensi e in tutti i settori. Sta cambiando tutto e siamo ancora a dire onestà, onestà e onestà, cazzo”. Questo uno dei passaggi dell’intervento di Beppe Grillo dal palco di Italia 5 Stelle, la kermesse del Movimento in corso a Napoli: “Quando parliamo di clima, di fermare l’inquinamento, è difficile, quasi non è possibile che mentre noi parliamo di elettrico, di bicicletta, di sensori… 4 miliardi e mezzo di asiatici stanno raddoppiando il loro Pil, il Bangladesh sta raddoppiando il Pil e dimezzando la povertà… il Pakistan, l’India, la Cina, sono miliardi di persone che pompano Pil e pompano servizi. Vogliono la nostra qualità della vita e non puoi dire in nome dell’inquinamento voi non lo potete fare, che discorso è? è una questione di democrazia… ”

Prima di continuare Se sei qui è evidente che apprezzi il nostro giornalismo. Come sai un numero sempre più grande di persone legge Ilfattoquotidiano.it senza dover pagare nulla. L’abbiamo deciso perché siamo convinti che tutti i cittadini debbano poter ricevere un’informazione libera ed indipendente. Purtroppo il tipo di giornalismo che cerchiamo di offrirti richiede tempo e molto denaro. I ricavi della pubblicità ci aiutano a pagare tutti i collaboratori necessari per garantire sempre lo standard di informazione che amiamo, ma non sono sufficienti per coprire i costi de ilfattoquotidiano.it. Se ci leggi e ti piace quello che leggi puoi aiutarci a continuare il nostro lavoro per il prezzo di un cappuccino alla settimana. Grazie,

Peter Gomez Diventa sostenitore