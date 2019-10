L’Unione europea sta preparando la risposta alle minacce del presidente turco, Recep Tayyip Erdoğan, che nella giornata di giovedì ha avvertito Bruxelles: “Se ostacolate l’offensiva, aprirò le porte a 3,6 milioni di rifugiati” presenti nel Paese. La viceministra per gli Affari europei francese, Amelie de Montchalin, ha spiegato ai microfoni di France Inter che “la possibilità di imporre sanzioni alla Turchia è sul tavolo e l’Ue ne discuterà al Consiglio europeo della settimana prossima”. De Montchalin ha aggiunto che “non si può rimanere impotenti di fronte a una situazione scioccante per i civili, per le forze siriane che per cinque anni hanno combattuto al fianco della coalizione anti-Isis, ma soprattutto per la stabilità della regione”. Leggi Anche Siria, Turchia: “Colpiti 181 obiettivi”. Il ricatto di Erdogan: “Ue non ci ostacoli o vi mandiamo i profughi”. E l’Europa tace

Anche oltreoceano, negli Stati Uniti, i Repubblicani si stanno muovendo per imporre sanzioni ad Ankara. La deputata al Congresso Usa, Liz Cheney è pronta a presentare nei prossimi giorni una legge ad hoc. La figlia dell’ex vicepresidente Dick Cheney, nonostante sia molto vicina al presidente Donald Trump, si è unita al coro delle critiche contro l’amministrazione Usa, provenienti anche da un ampio fronte del Grand Old Party, per aver abbandonato gli alleati curdi. Oltre venti deputati repubblicani avrebbero già espresso sostegno alla sua proposta. Tra questi, il leader della minoranza repubblicana alla Camera Kevin McCarthy.

Intanto, l’Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria riporta che undici località minori sono state finora conquistate dalle forze turche e dalle milizie arabo-siriane ausiliarie nel nord-est del Paese. Secondo la ong, l’avanzata turca prosegue lenta attorno alle due località chiave di Tall Abyad e Ras al-Ayn, nel settore centrale della frontiera tra Siria e Turchia. Leggi Anche Siria, la Turchia bombarda e l’Isis si risveglia: in 24 ore più attentati e rivolte nelle carceri

Il ministero della Difesa di Ankara ha intanto annunciato che è stato ucciso il primo soldato turco dall’inizio delle operazioni, mentre altri tre sono rimasti feriti. Ieri le forze curdo-siriane avevano dichiarato che cinque militari turchi erano stati uccisi nelle ultime ore.