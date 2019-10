Erano naufragati a 30 miglia nautiche da Tumaco e sono rimasti alla deriva per ore, nell'oceano Pacifico. Poi l'arrivo dell'Armada de Colombia che, dopo averli salvati, ha provveduto ad arrestarli: la barca affondata trasportava droga

Erano naufragati a 30 miglia nautiche da Tumaco e sono rimasti alla deriva per ore, nell’oceano Pacifico, fino all’arrivo della Marina militare colombiana. Che li ha soccorsi, sì, ma anche arrestati subito dopo. Perché il carico della loro imbarcazione, ormai affondata, erano 1.265 chili di cocaina che avevano usato come ‘salvagente’ fino all’arrivo dell’Armada de Colombia.

“Durante il salvataggio – scrive l’Armada in una nota – è stato notato che i tre naufragi galleggiavano su sacchi di dimensioni diverse, simili a quelli utilizzati dalle organizzazioni al servizio del traffico di droga per il trasporto di alcaloidi”. E proprio di droga si trattava, come confermato dalle analisi effettuate su ordine della procura.