“Greta Thunberg? Penso sia la vittima di mercanti di bambini. Questi ragazzini non sanno nulla di scienza”. A dirlo, in diretta tv da Lilli Gruber, a Otto e mezzo, su La7, il professore di Chimica fisica dell’Università di Modena, Franco Battaglia. “L’inquinamento, col surriscaldamento climatico, non c’entra nulla” ha proseguito. “Lo conferma il 99% degli scienziati” è stata la replica di Monica Frassoni, co-presidente dei Verdi europei, “poi, certo, c’è chi pensa che la Terra sia piatta o che esista Babbo Natale. Ma mi risulta che il professor Battaglia non abbia pubblicato nulla da cinque anni e non si sia sottoposto al controllo della comunità scientifica”.

Sul caso è intervenuta anche la ministra per le Pari opportunità, Elena Bonetti: “Greta Thunberg ha animato un movimento di giovani in tutto il mondo per la salvaguardia del Pianeta. Dire che è ‘vittima di mercanti di bambini’ è un fatto grave“.

Video La7