“Siamo 15 dipendenti e in media ciascuno di noi prende 3-4 caffè al giorno. Ogni giorni, quindi, consumiamo circa 50 bicchieri di plastica inutili, usa e getta. In un anno sono 11mila. Abbiamo adottato questa semplice soluzione e ora quei bicchieri li risparmiamo. Fatelo anche voi, nel vostro ufficio”. È il video che uno dei lavoratori di un’azienda di climatizzazione di Brusaporto, in provincia di Bergamo, ha diffuso su Facebook. La soluzione, in effetti, è immediata e di facile adozione. “Tutti possiamo fare qualcosa per salvare il pianeta” ha aggiunto nel post. Come dargli torto.

Video Facebook/InoImpianti