L'uomo stava installando una grondaia in un'abitazione sull'isola di San Domino, nel Foggiano, quando ha perso l'equilibrio ed è precipitato da 4 metri. Un episodio che segue quanto successo a Pavia il 12 settembre, dove quattro persone sono decedute in un'azienda agricola

Un operaio è morto sull’isola di San Domino, nell’arcipelago delle Tremiti, cadendo dal tetto di un immobile. L’uomo, 67 anni, era originario di Termoli, in provincia di Campobasso. Secondo quanto appreso finora, stava installando una grondaia quando ha perso l’equilibrio cadendo da circa 4 metri.

Insieme al personale del 118 che ha provato a soccorrere l’uomo, sul posto è arrivato anche il personale dello Spesal – Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambiento di Lavoro – per verificare la posizione lavorativa del 67enne. Si aspetta ora la ricostruzione dei carabinieri per capire la dinamica dell’incidente.

Solo pochi giorni fa, il 12 settembre, le cronache avevano raccontato l’episodio avvenuto in provincia di Pavia, dove quattro persone hanno perso la vita mentre stavano lavorando in un’azienda agricola. Insieme ai due titolari dell’impresa erano deceduti anche due dipendenti, cittadini indiani: tutti sono morti dopo essere precipitati in vasca per il compostaggio dei fertilizzanti. La procura di Pavia sta indagando per omicidio colposo plurimo.

Entrambi i casi confermano come quello in corso sia un anno allarmante per quanto riguarda le morti sul lavoro. Come racconta l’ultimo rapporto Inail: tra gennaio e luglio del 2019 le vittime in Italia sono state 599, tre al giorno, 12 in più rispetto allo stesso periodo del 2018.