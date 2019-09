Annegati in una vasca. Così sono morti quattro persone in un incidente sul lavoro avvenuto oggi in un’azienda agricola di Arena Po nell’Oltrepo. Sul posto le squadre dei vigili del fuoco, dal distaccamento di Broni e una squadra Saf (speleo-alpino-fluviale) che stanno svuotando la vasca e i tecnici dell’Asl.

L’incidente è avvenuto intorno alle 12.30. Le indagini sono affidate ai carabinieri di Stradella. Secondo quanto riporta La Provincia Pavese le vittime sarebbero i due titolari dell’azienda, di 47 e 45 anni, due loro dipendenti, di 29 e 28 anni, e che stavano lavorando vicino alle vasche di compostaggio del fertilizzante quando sarebbero caduti. I primi a intervenire il personale del 118, ma l’equipaggio intervenuto non ha potuto fare altro che constatare il decesso.

Secondo quanto riporta il Corriere della Sera si tratta di uno dei più grandi allevamenti della provincia. Le vittime sono tutte di nazionalità indiana. I due titolari erano due fratelli e, dopo essere stati mungitori, avevano acquistato l’allevamento. Si ipotizza che uno degli operai sia accidentalmente caduto all’interno della vasca e che gli altri tre avrebbero tentato di salvarlo con una corda per poi finire a loro volta dentro l’invaso.

“Quattro operai hanno perso la vita oggi in un’azienda agricola vicino #Pavia. Il mio pensiero va prima di tutto alle famiglie. La #sicurezza sul lavoro è un diritto irrinunciabile, dobbiamo fare ogni sforzo per garantirlo” scrive su Twitter la ministra delle Politiche agricole Teresa Bellanova. “È una tragedia agghiacciante che ci lascia tutti sgomenti e senza parole la morte di quattro operai in un’azienda agricola nel Pavese. È davvero una sconfitta per tutti – scrive su Twitter la segretaria generale della Cisl, Annamaria Furlan -La sicurezza sul lavoro è una priorità, una vera emergenza nazionale che il nuovo governo deve affrontare insieme alle parti sociali con urgenza e con provvedimenti straordinari”. “Ennesimo agghiacciante incidente mortale sul luogo di lavoro che ha coinvolto quattro operai in Lombardia. Ora più che mai serve un’azione forte da parte del governo, è quindi necessario un intervento tempestivo per porre fine a queste stragi silenziose. Non possiamo più restare a guardare – dichiara in una nota il segretario generale dell’Ugl, Paolo Capone – I numeri parlano chiaro: nel primo semestre del 2019 ci sono stati 482 decessi, il peggior dato dal 2016. Occorrono più controlli, una maggiore formazione e diffusione della cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro, soprattutto in quelli più a rischio. L’Ugl – conclude – è in tour con la manifestazione “Lavorare per vivere” volta a sensibilizzare l’opinione pubblica sul triste fenomeno”.