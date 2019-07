La seduta congiunta delle commissioni Affari costituzionali e Giustizia, che stava trattando il decreto sicurezza, è stata sospesa dopo che i deputati del Pd hanno ‘occupato’ il banco di presidenza, per protestare contro la mancata risposta del ministro degli interni, Matteo Salvini, alla richiesta di riferire in Parlamento sul caso dei presunti fondi russi. Nel corso della seduta della commissione, il deputato Pd Graziano Delrio ha preso la parola per spiegare i motivi della protesta: “Non ci sono le condizioni di proseguire i lavori – ha detto – fisicamente ve lo impediremo. A me spiace molto. I lavori non riprenderanno finché non verrà restituita dignità a questo luogo“. Poi i deputati Pd hanno raggiunto il banco della presidenza. “Non state dando un bello spettacolo”, li ha redarguiti il presidente Giuseppe Brescia (M5S) prima di dover sospendere la seduta