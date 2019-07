Le imbarcazioni erano partite dalla Tunisia e sono state soccorse dalla Guardia costiera. Un barchino è stato in mare alla deriva tutta la notte. Alarm Phone: "Benvenuti in Europa!"

Sono sbarcati sulle coste di Lampedusa 21 migranti arrivati con due diverse imbarcazioni. A bordo persone provenienti dalle coste della Tunisia. Un primo barchino con a bordo 7 persone è stato rimorchiato fino al porto nella notte da una motovedetta della Guardia costiera, che lo aveva intercettato a poche miglia dall’isola. La seconda imbarcazione invece, che trasportava 14 extracomunitari, è approdata al molo di Favaloro, sulla costa sud di Lampedusa. Tutti e 21 sono stati ora trasferiti nell’hotspot di Lampedusa.

Il barchino con a bordo le 14 persone, tra cui anche una donna e alcuni minori, è stato individuato e recuperato dopo essere rimasto alla deriva nella notte non lontano da Lampedusa, secondo una ricostruzione di Alarm Phone con un post pubblicato sul suo profilo Twitter. Secondo questa ricostruzione alle 20.53 di ieri sera un parente dei migranti a bordo della piccola imbarcazione aveva contattato gli attivisti per segnalarne la difficoltà. Erano vicini alla costa, tanto da riuscire a vederla, come hanno spiegato loro stessi, ma non riuscivano a mandare la posizione GPS o ad avvicinarsi a Lampedusa per mancanza di carburante. Alle 22.35, dopo aver verificato i dettagli, Alarm Phone ha allertato la Capitaneria e alle 23.50 sono cominciate le ricerche.

Alle 12.16pm CEST un parente delle persone a bordo ci ha riferito che la barca in difficoltà è stata portata in salvo in #Italia e che le persone a bordo sono a #Lampedusa. La @guardiacostiera ha confermato che stanno tutti bene. Benvenuti in Europa! — Alarm Phone (@alarm_phone) 14 luglio 2019

Le persone sono rimaste in mare tutta la notte e l’ultimo contatto con la barca è stato intorno alle 7 di stamattina. “Erano ansiosi ed esausti, ancora alla deriva vicino a Lampedusa”, dice la piattaforma per gli aiuti ai migranti. Poi a mezzogiorno la barca è stata portata in salvo sulle coste italiane, come conferma anche la stessa Guardia costiera che ha operato il soccorso.