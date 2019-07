“Non siamo una corrente del Pd, ce ne sono già a sufficienza”. Sono queste le parole che Matteo Renzi ha scelto per presentare i “Comitati Ritorno al Futuro” al teatro Elfo Puccini di Milano. Una forma di organizzazione che “solo in parte si sovrappone con il Pd” come racconta uno dei promotori, il deputato dem Ivan Scalfarotto che però precisa “la politica è un altro mestiere, qui parliamo di civismo”. Il tema della giornata è quello delle fake news: “Parlare di questo significa dire che o noi torniamo a cambiare l’agenda politica del nostro Paese o non vinceremo più” scandisce Renzi dal palco di fronte alle oltre 800 persone che hanno riempito il teatro. In prima fila sono seduti i “big” renziani. Da Sandro Bonifazi a Maria Elena Boschi che però si schermisce: “Non c’è nessuna prova generale per fare un nuovo partito, c’è la voglia di fare buona politica”. In sala anche il sindaco di Milano, Giuseppe Sala.