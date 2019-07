Scontro al calor bianco a In Onda (La7) tra la deputata di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, e uno dei conduttori, David Parenzo.

Dopo diversi botta e risposta pepati sulla questione ong, Meloni tira fuori l’ultimo libro di Parenzo, “I falsari”.

Ironico il commento dell’autore: “Vedo che lei fa buone letture e questo mi fa piacere. Non vorrà usare questa trasmissione per farmi pubblicità, perché sarebbe una marchetta che non vorrei”.

La presidente di FdI accusa: “Il libro “I falsari” di David Parenzo è autobiografico. Ha preso un mio post, lo ha manipolato e mi ha anche insultato. Mi ha messo in bocca esattamente quello che ha detto lui adesso. Non solo poi falsifica i miei post, ma insulta pure. Questa è diffamazione“.

Esplode la bagarre, in cui Parenzo replica più volte alla parlamentare: “Mi faccia una querela allora. Senta, Meloni, se vuole parlare del mio libro, sono disponibile quando vuole. Ma non usi questa trasmissione per parlare del mio libro. Se ha dei problemi, mi fa una bella querela per diffamazione e ne parliamo in tribunale. Mi ha querelato per caso?”.

E Meloni risponde: “No, perché purtroppo me ne sono accorta adesso. Segnalo solo che lei ha scritto un libro autobiografico”.