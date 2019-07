Il furto messo a segno da due persone che, a volto coperto e armate di pistola, si sono fatte consegnare i soldi dal cassiere del botteghino di via dello Sport

Sono entrati nel botteghino dello stadio armati di pistola e hanno rubato 20mila euro. È successo a Bologna, allo stadio Dall’Ara, dove venerdì sera intorno alle 19 due persone con il volto coperto si sono fatte consegnare dal cassiere tutto il denaro disponibile e sono fuggiti in scooter.

Nel locale di via dello Sport da pochi giorni sono in vendita gli abbonamenti del Bologna calcio per il prossimo campionato, che partirà a fine agosto. Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri.

La campagna abbonamenti del Bologna, iniziata mercoledì scorso, aveva già contato cifre altissime: secondo quanto riporta Il Resto del Carlino, c’era stato un boom di 1500 abbonati soltanto il primo giorno, 500 in più rispetto al primo giorno di acquisti dell’anno precedente.