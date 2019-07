“Il governo e Matteo Salvini non hanno neanche commentato gli insulti a Carola Rackete. A me di fronte a parole del genere scappa il pugno. In questi casi si viene a le mani”. Lo ha detto Pier Luigi Bersani, ospite di ‘In Onda‘ su La7, commentando la vicenda della Sea Watch e dell’arresto della capiatana Carola Rackete