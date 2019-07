Luca Casarini, capo missione dell'organizzazione italiana, lo annuncia dalla nave ammiraglia di Greenpeace: "C'è chi in questo periodo storico sarà ricordato perché ha fatto una battaglia per far morire morire la gente in mare e c'è chi sarà ricordato perché si opponeva"

A bordo della Rainbow Warrior, la nave ammiraglia della flotta di Greenpeace, Luca Casarini, il capo missione di Mediterranea Saving Humans, ha annunciato che a breve l’organizzazione non governativa italiana tornerà in mare: “A brevissimo, questione di ore, massimo un giorno, torneremo in mare con una imbarcazione battente bandiera italiana. Credo sia la migliore risposta a chi ha fatto una guerra contro chi salva le persone”. La prima nave di Mediterranea, la Mare Jonio, è stata sequestrata a maggio 2019, dopo aver salvato 30 naufraghi a quaranta miglia dalle coste delle Libia. Venerdì 28 giugno, dopo sei mesi di blocco, ha ripreso il mare anche la nave della ong spagnola Open Arms.

“Salvare persone – dice Casarini – non è mai un crimine per noi, mai. Continueremo ad andare in mare, proprio dove non vogliono. La nostra nave Jonio è sotto sequestro perché abbiamo salvato 50 persone, fra cui una bimba di due anni che ora sta bene”. Su Twitter Mediterranea ha annunciato: “La Mare Jonio è ancora ferma, ma Mediterranea tornerà in mare prestissimo, là dove è necessario essere, in questi giorni, più che mai. Tra poco si parte e abbiamo bisogno di tutte e tutti voi”.

La #MareJonio è ancora ferma, ma Mediterranea tornerà in mare prestissimo, là dove è necessario essere, in questi giorni, più che mai. Tra poco si parte e abbiamo bisogno di tutte e tutti voi.https://t.co/osKLFY6xI3 pic.twitter.com/A1QR6qps8u — Mediterranea Saving Humans (@RescueMed) 1 luglio 2019