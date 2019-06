I due nuovi coordinatori di Forza Italia, Mara Carfagna e Giovanni Toti, ospiti di Maria Latella su Sky Tg24, hanno risposto alla possibilità di cambiare il nome al partito. “Non è la priorità. E poi penso che cambiare significhi chiudere con un passato ingombrante” è il pensiero di Carfagna. “Se vogliamo recuperare elettori, mettiamolo in conto. Valuteremo l’ipotesi dal punto di vista utilitaristico” è la replica di Toti.

Carfagna ha analizzato anche il rapporto con la Lega: “Siamo alleati, ma non vogliamo essere la ruota di scorta. I rapporti di forza sono certamente cambiati, ma rivendichiamo la nostra centralità nel centrodestra”. E ha risposto all’idea di un partito di centro, che riunisca i moderati, insieme a Matteo Renzi: “Vuole fare un partito con me? Non lo so e non mi interessa. Io sono alternativa alla sinistra, ho tutti e due i piedi ben piantati nel campo del centrodestra e sono impegnata pervhé FI recuperi spazio”.