“Il governo si sta comportando come un kamikaze nei confronti degli altri Paesi europei provando a mettere in piedi una strategia del ricatto, ma è una follia”. L’economista Michele Boldrin, che insieme a Gianluca Codagnone, Costantino De Blasi e Thomas Manfredi ha organizzato il dibattito Liberi, Oltre Le Illusioni: Informarsi, Unirsi, Migliorare l’Italia a Sesto San Giovanni, attacca duramente il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e la strategia economica del governo: “La lettera di Conte all’Europa contiene una serie di fake news: dice di aver fatto politiche e previsioni adeguate, ma non è vero. Non esiste una cattiva Europa che ci vuole male, ma ci sono dei governi che aspettano da anni che l’Italia faccia i ‘compiti a casa’”.