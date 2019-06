Dopo i violenti temporali, disagi a Premana, Primaluna e Dervio. Interrotta anche la circolazione dei treni sulla linea Lecco-Tirano/Chiavenna. Per ora non si registrano feriti, ma ci sono ingenti danni materiali. Le piogge hanno alzato di un metro il livello del Po e gonfiato i laghi fino a soglie critiche

Emergenza maltempo a Premana, Primaluna e Dervio, in provincia di Lecco. I violenti temporali della scorsa notte hanno causato diverse esondazioni dei torrenti Varrone e Pioverna. A Dervio, sono state evacuate diverse abitazioni, aziende e anche un campeggio per il timore del cedimento di uno sbarramento di acque a monte. È in corso anche l’evacuazione delle scuole del paese. Molti disagi anche in alta Val Varrone nella zona più a nord della Valsassina. Il centro abitato di Premana è attualmente isolato a causa di una serie di esondazioni e di uno smottamento di fango e detriti avvenuto questa mattina.

Dalle 10 di questa mattina è stata interrotta la circolazione dei treni sulla linea Lecco-Tirano/Chiavenna, fra le stazioni di Colico e Delebio e Dervio e Bellano, a causa dello straripamento del fiume Varrone. Danni anche nella riviera nord della provincia di Lecco, affacciata sul Lago di Como. Intanto, c’è una mobilitazione generale di Vigili del fuoco, Carabinieri e Protezione civile, con centinaia di volontari impiegati. Per ora non si registrano feriti, anche se sono stati segnalati ingenti danni materiali.

Intanto, Coldiretti segnala forti grandinate nel Nord Italia che stanno devastando le coltivazioni di frumento, orzo, mais, piselli, pomodoro, zucche e ortaggi. È andato distrutto anche il foraggio per le mucche che dovevano salire sui pascoli di montagna. Le ultime tempeste di acqua e ghiaccio hanno fatto salire, in sole 24 ore, il livello del Po di oltre un metro. Le intense precipitazioni hanno fatto innalzare il livello di fiumi e gonfiato i grandi laghi verso valori massimi. In particolare, il lago Maggiore ha raggiunto un grado di riempimento al 111%, quello di Garda al 97% e quello di Como, che è al 90%, ha addirittura allagato una corsia del Lungolario.

(Foto: screenshot di un servizio a cura di TeleUnica)