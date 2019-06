Il Guardian scrive che il tecnico toscano è ormai pronto a cominciare la sua avventura in bianconero: firmerà un triennale. Nella sua Juve però rischia di non esserci il centrocampista francese: sullo United è forte il pressing di Florentino Perez che vuole mettere a segno un altro colpo dopo Hazard

Maurizio Sarri è sempre più vicino alla Juventus, ma al suo arrivo a Torino potrebbe non trovare Paul Pogba. Sono le voci di calciomercato che arrivano dall’Inghilterra. Da una parte il Guardian scrive che il tecnico toscano è ormai pronto a cominciare la sua avventura in bianconero, avendo ottenuto il via libera del Chelsea. Dall’altra il Daily Mirror conferma la notizia che già circolava da inizio giugno: dopo Eden Hazard e Luka Jovic, il Real Madrid è pronto a lanciare l’assalto al centrocampista francese del Manchester United.

Fali Ramadani, il rappresentante di Sarri, ha incontrato venerdì i vertici del club londinese. Secondo il Guardian, l’accordo per la separazione tra le parti è stato finalmente trovato e Sarri a breve firmerà un contratto triennale con la Juventus, mentre il Chelsea punterà su Frank Lampard. Anche se tra i nomi che circolano c’è pure quello di Massimiliano Allegri, colui che fino a poche settimane fa sedeva proprio sulla panchina pronta a diventare di Sarri.

Nuovo allenatore, nuovo stile di gioco, tanti cambi: la Juventus lo sa e sta lavorando per dare un volto diverso alla sua rosa. Partirà Cancelo, forse anche Mandzukic, Dybala e Matuidi. Arriveranno rinforzi in difesa, ma la lacuna principale è stata individuata proprio in mezzo al campo, dove manca un giocatore in grado di garantirà fisicità ma anche tanti gol. Il ritorno di Pogba sarebbe perfetto: corrisponde all’identikit, conosce il campionato italiano e vuole tornare a Torino.

Peccato che di mezzo si è messo il Real Madrid, con un Florentino Perez tornato spendaccione pur di garantire a Zinedine Zidane le pedine che l’allenatore ha chiesto prima di accettare il ritorno sulla panchina dei Blancos. La partenza di Cristiano Ronaldo ha lasciato un vuoto, le altre stelle si sono spente e quindi ne servono di nuove: dopo Hazard, l’altro gran colpo nel mirino è proprio Pogba. Il Real sarebbe pronto a mettere sul piatto anche l’intero cartellino di Gareth Bale, l’esterno gallese ormai separato in casa, pur di accontentare lo United.