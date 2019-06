Il rogo è divampato nella nottata tra sabato e domenica. Lanciato l'allarme, le forze dell'ordine sono subito intervenute sul posto per i rilievi del caso. Era "l'unico mezzo di trasporto a mia disposizione", ha poi dichiarato Ciaccheri. Solidarietà da tutte le realtà politiche della Capitale, dalla sindaca Virginia Raggi al governatore del Lazio, Nicola Zingaretti, fino a esponenti di Leu e Fratelli d'Italia

Gli hanno bruciato il motorino parcheggiato proprio sotto casa, nella notte. “Un atto intimidatorio” che ha colpito Amedeo Ciaccheri, presidente del municipio della Garbatella, uno dei quattro minisindaci di centrosinistra di Roma. È stato proprio lui, postando anche le foto di ciò che rimane del mezzo completamente carbonizzato, a darne notizia sulla sua pagina Facebook. “È un incendio circoscritto che non lascia spazio a fraintendimenti. Si tratta di un gesto preciso di intimidazione nei miei confronti”, ha detto il minisindaco.

Tra i primi a esprimere solidarietà al presidente di municipio è stata la sindaca di Roma, Virginia Raggi, che, attraverso il proprio profilo Twitter ha scritto: “Vicinanza e solidarietà al presidente del VIII Municipio. Questa notte è stato incendiato il suo scooter. Le istituzioni sono sempre unite. #NonAbbassiamoLoSguardo”. Anche il vicesindaco, Luca Bergamo, si è unito alla prima cittadina della capitale con un post su Facebook: “L’incendio nella notte dello scooter di Amedeo Ciaccheri è insieme una minaccia e una violenza rivolta all’istituzione democratica che rappresenta e a lui personalmente”.

Appoggio anche da parte del Pd, compreso il segretario del partito e governatore del Lazio, Nicola Zingaretti: “Forza Amedeo Ciaccheri non ti ferma nessuno, siamo tutti con te!”, ha scritto il leader Dem. E al coro si uniscono rappresentanti di diverse altre forze politiche della Capitale, da LeU al M5S, fino a Fratelli d’Italia. Parlano di “gesto vile che condanniamo con fermezza” Chiara Colosimo e Andrea De Priamo, consigliere regionale e capogruppo in Campidoglio, entrambi di FdI. Non senza auspicare “che i toni politici, seppur accesi, debbano rimanere sempre sul terreno del confronto e del dibattito politico”.

“I messaggi di solidarietà e di affetto mi stanno travolgendo – ha poi risposto Ciaccheri sempre affidandosi al social network -, sono più forte e convinto di prima, c’è tanto, troppo da fare! Insieme ai tanti, tantissimi amici, compagni e cittadini che mi hanno scritto, voglio ringraziare il Presidente Nicola Zingaretti e la Sindaca Virginia Raggi per la vicinanza che mi hanno dimostrato”, commenta il presidente del municipio.