“C’è il signor Ottavio di Caserta per un altro grande omaggio”. Un signore campano viene annunciato così sul palco di Aversa, dove Matteo Salvini ha tenuto un comizio in vista del ballottaggio. “Mio capitano, è un tuo soldato che ti parla” ha detto l’uomo, regalando al leader della Lega un ritratto, “sono disposto a morire per te”.