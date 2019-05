Per ridurre la spesa in deficit il governo punta sui risparmi rispetto alle risorse previste per il reddito di cittadinanza e per quota 100 nel triennio 2020-2022. Infatti “l’utilizzo delle nuove politiche del welfare (Reddito di cittadinanza e quota 100) è, finora, inferiore alle stime sottostanti alla legge di bilancio per il 2019”. L’annuncio è contenuto nella lettera di risposta concordata con il vicepremier Matteo Salvini che il ministro dell’Economia Giovanni Tria è sul punto di inviare alla Commissione europea in risposta al richiamo ricevuto da Roma mercoledì. L’intenzione di usare i risparmi per ridurre il disavanzo invece di dirottarli su misure per le famiglie, come chiesto dal leader M5s Luigi Di Maio, era stata anticipata la settimana scorsa dal viceministro all’Economia Massimo Garavaglia. I pentastellati hanno però subito alzato le barricate, avvertendo che “gli italiani si aspettano da questo governo lotta all’austerità europea e questo è quello che dobbiamo fare, non tagli al welfare“. Tria però scontenta in parte anche Salvini perché nella missiva si parla di riduzione del numero degli scaglioni Irpef ma “fatti salvi gli obiettivi di riduzione del disavanzo”: no quindi alla flat tax in deficit.

La reazione del M5s: “Non ne sappiamo nulla, no tagli al welfare” – “La lettera preparata dal ministro Tria con la Lega? Il M5S non ne sa nulla, non ce ne siamo occupati noi”, è stato il commento di Di Maio. “Non è stata condivisa con noi. Sicuramente noi non tagliamo le spese sociali, né il reddito né quota 100”. Poco dopo sul Blog delle Stelle è comparso un post in cui il Movimento rivendica: “La linea che, d’accordo con la Lega, abbiamo seguito come governo è stata quella della lotta all’austerità. Posizione confermata dai risultati elettorali delle europee in cui è stato detto che è necessario fare la flat tax per i redditi bassi anche sforando il deficit. Gli italiani si aspettano da questo governo lotta all’austerità europea e questo è quello che dobbiamo fare, non i tagli al welfare”.

La lettera: “Ventaglio di alternative per evitare aumenti Iva” – “Il governo sta avviando una nuova revisione della spesa e riteniamo che sarà possibile ridurre le proiezioni di spesa per le nuove politiche in materia di welfare nel periodo 2020-2022″, si legge in un passaggio del testo riportato dall’AdnKronos. “Inoltre siamo convinti che una volta che il programma di bilancio sarà finalizzato in accordo con la Commissione europea, i rendimenti dei titoli di Stato italiani diminuiranno e le proiezioni relative alla spesa per interessi saranno riviste al ribasso”. Per quanto riguarda le clausole di salvaguardia, “in linea con la legislazione in vigore il programma di stabilità prevede un aumento delle imposte indirette pari a quasi l’1,3 per cento del Pil, che entrerebbe in vigore nel gennaio 2020. I partiti politici hanno espresso riserve circa il previsto aumento dell’Iva, ma abbiamo comunque un ventaglio di misure alternative onde garantire il suddetto miglioramento strutturale”.

Nel 2018, rivendica Tria, “sebbene le condizioni macroeconomiche non abbiano consentito all’Italia di soddisfare gli sfidanti requisiti della Regola di riduzione del debito, ritengo che il governo abbia seguito un approccio prudente e responsabile“. “Infatti”, si legge nella missiva, “fin dal suo insediamento, non vi è stata alcuna decisione da parte del nuovo esecutivo che implicasse un allentamento della politica di bilancio per il 2018. Sebbene la crescita economica abbia sorpreso al ribasso, principalmente a causa di fattori esterni, l’anno si è chiuso con una significativa riduzione del disavanzo delle amministrazioni pubbliche, attestatosi al 2,1 per cento del Pil, in discesa dal 2,4 per cento del 2017. Il saldo primario è salito all’1,6 per cento del Pil, dall’1,4 per cento dell’anno precedente; i pagamenti per interessi, espressi in rapporto al Pil, sono diminuiti di un decimo di punto, raggiungendo il 3,7 per cento”.

Per l’anno in corso, “come sostenuto nel Rapporto sul debito, il disavanzo per l’anno in corso potrebbe essere minore di quanto prospettato nelle ultime previsioni ufficiali. L’andamento dell’economia e il gettito fiscale hanno finora superato le previsioni del Programma di Stabilità. Se il contesto di crescita internazionale non si deteriorasse ulteriormente, l’Italia dovrebbe essere in grado di mantenere questa tendenza positiva fino alla fine dell’anno”, continua la lettera.

Revisione agevolazioni fiscali e semplificazione del sistema “fatto salvo il calo del deficit” – Inoltre “il Governo intende introdurre ulteriori misure per semplificare il sistema fiscale e migliorare la fedeltà fiscale”: “Stiamo procedendo ad una revisione delle agevolazioni fiscali e dei regimi di concessione delle licenze al fine di incrementare le entrate per il Governo. L’amministrazione fiscale è stata recentemente riorganizzata e abbiamo introdotto la fatturazione elettronica, anche per le piccole transazioni al dettaglio“, sottolinea. “Il Parlamento ha invitato il governo a riformare, fatti salvi gli obiettivi di riduzione del disavanzo per il periodo 2020-2022, l’imposta sul reddito delle persone fisiche, riducendo il numero degli scaglioni e la pressione fiscale gravante sulla classe media”, si legge nella missiva. “Si effettuerà anche una revisione di detrazioni ed esenzioni fiscali”.