“Caro Matteo Salvini, tu e i tuoi amici di estrema destra, Le Pen, Strache, Farage, Orban state costantemente complottando, pagati da Putin, per distruggere l’Europa. Quindi, ti sfido a un dibattito uno contro uno, perché le persone hanno il pieno diritto di sapere quale piano diabolico hai in mente”. E’ la sfida lanciata dal leader dei liberali (Alde) Guy Verhofstadt al leader della Lega Salvini.

L’ex premier belga esprime il suo j’accuse su un video pubblicato su Twitter e aggiunge: “Ho già avuto un dibattito con Conte, il presidente del Consiglio del tuo governo, ma sappiamo tutti che il vero leader del governo sei tu e che ti dipingi come il leader dell’estrema destra europea. Fammi sapere dove vuoi che avvenga il nostro dibattito, a Bruxelles o in Italia. Io sarò lì”.