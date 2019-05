Il fondatore di WikiLeaks si trova agli arresti nel Regno Unito, dopo l'espulsione dall'ambasciata dell’Ecuador a Londra che gli aveva dato asilo. Lo scorso 13 maggio gli inquirenti di Stoccolma avevano riaperto il caso per le accuse di stupro

La procura svedese ha chiesto l’arresto per Julian Assange con l’accusa di violenza sessuale. La mossa dei pm rappresenta il primo passo per la richiesta di estradizione dal Regno Unito, dove il fondatore di WikiLeaks si trova agli arresti dopo l’espulsione dall’ambasciata dell’Ecuador a Londra che gli aveva dato asilo. Lo scorso 13 maggio gli inquirenti svedesi avevano riaperto il caso per le accuse di stupro.