Il vicepremier Luigi Di Maio ad Alghero per un mini tour che lo porterà in giro per la Sardegna per sostenere i candidati del Movimento 5 Stelle alle elezioni europee e amministrative ha attaccato la Lega, sia sul caso Siri che sulla lunga gestazione della giunta sarda: “Questa terra è ostaggio delle guerre tra bande politiche, mancano ancora sei o sette assessori regionali, questo significa votare il centrodestra, votare le accozzaglie. Settanta giorni senza una Giunta regionale lasciano senza parole”, attacca il vicepremier. “Conosco tanti cittadini sardi che li hanno votati e sono arrabbiati – conclude Di Maio – errare è umano ma perseverare è diabolico, non votiamoli mai più”.