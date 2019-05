Il titolare del ministero delle Infrastrutture, di cui l'esponente leghista è sottosegretario, ribadisce: "Diritto alla presunzione di innocenza, ma noi non possiamo permetterci ombre". L'avvocato che difende Siri contesta Conte: "L’affermazione che un provvedimento normativo che riguardi una determinata categoria produttiva non rivesta i caratteri di generalità ed astrattezza è giuridicamente errata ed estranea all’ordinamento"

“Non ho tempo per beghe e polemiche, chiedetelo a Conte. Io lavoro“. Dopo le parole in qualche modo concilianti di giovedì sera, questa mattina il vicepremier Matteo Salvini a Fidenza commenta così la decisione del premier Giuseppe Conte di portare al prossimo cdm la proposta di revoca della nomina del sottosegretario leghista Armando Siri, indagato per corruzione. “Basta che il presidente del Consiglio mi spieghi“, aveva detto Salvini, lasciando in qualche modo aperta la possibilità che la Lega possa accettare la revoca, come auspicato a 24 Mattino su Radio24 anche dal ministro dei Trasporti, Danilo Toninelli: “”Noi speriamo che non si voti in cdm“.

Questa mattina Salvini ha cambiato atteggiamento, provando a liquidare la questione: “Gli italiani mi chiedono meno tasse. La Flat tax è un’emergenza nazionale, la riduzione delle tasse si deve votare adesso. Non esiste che ministri dicano ‘c’è tempo’. Vedo che qualcuno ha tempo da perdere“, attacca. “Conte sfida Salvini sul caso Siri? Sfidiamoci sulle tasse, su qualcosa che interessa gli italiani, non sulla fantasia”, risponde alle domande dei cronisti a Fidenza. Perché, aggiunge, “non ho tempo da perdere in polemiche, io lavoro”.

“Non servono al governo né all’Italia bracci di ferro, spero che Siri capisca e accetti la decisione di Conte“, aveva detto poco prima il ministro Toninelli. “Lui ha tutto il diritto alla presunzione di innocenza, ma noi non possiamo permetterci ombre. La fiducia dei cittadini viene anche dalla coerenza. Il premier ha fatto la scelta giusta. L’emendamento era retroattivo e andava ad avvantaggiare un’azienda in particolare”.

Giovedì sera il legale di Siri Fabio Pinelli ha però contestato la linea di Conte, secondo cui l’emendamento che avrebbe reso retroattivi gli incentivi per la produzione di energia eolica – che Siri ha tentato di fare inserire in diversi provvedimenti su richiesta dell’ex parlamentare forzista Paolo Arata – non avesse carattere “generale e astratto” bensì andasse a vantaggio di interessi particolari. “L‘interesse pubblico si persegue attraverso scelte normative che possono riguardare sia la totalità dei cittadini che determinate categorie produttive. L’affermazione che un provvedimento normativo, che riguardi una determinata categoria produttiva, non rivesta i caratteri di generalità ed astrattezza è giuridicamente errata ed estranea all’ordinamento”, ha affermato il penalista.

“Sono convinto che anche Salvini capirà che a questo era legato il futuro di questo governo. Questo è un passaggio fondamentale”, ha aggiunto Toninelli. “Non è vittoria né sconfitta di alcuno. Non si può gioire quando un collega viene giustamente invitato a dimettersi. Mi spiace per lui, ma vanno tutelate le istituzioni e l’immagine del governo del cambiamento. Noi abbiamo bisogno della fiducia degli italiani, che ultimante la politica aveva perso. Lui non avrebbe potuto lavorare sereno al mio ministero, che incuba il 40% degli investimenti, e non sono pochi”.