Battibecco acceso a Dimartedì (La7) tra Francesca Donato, candidata alle elezioni europee per la Lega, e Carlo Calenda, capolista nel Nordest alle per la lista Pd-Siamo Europei.

L’ex ministro, rispondendo a una domanda della firma de La Verità, Sarina Biraghi, critica duramente la flat tax invocata da Salvini e giudicata positivamente dalla stessa giornalista: “La flat tax non fa bene all’economia perché aumenta le disuguaglianze. Il fatto che Berlusconi e un operaio, con la flat tax, paghino la stessa aliquota fiscale è un dato di fatto. La flat tax, come l’uscita dall’euro, non ci sarà mai“.

Calenda spiega perché la flat tax non verrà mai fatta e Donato insorge: “Ma io non capisco perché ci sono Paesi europei vicino a noi con la flat tax e questa funziona?“.

“Cioè quali?”, chiede Calenda.

“Ci sono diversi Paesi”, risponde la leghista.

“Dimmene uno”, incalza Calenda.

“L’Albania. Non ha la flat tax?“, replica Donato.

“L’Albania? – ribatte Calenda – Il vostro benchmark è l’Albania? Ma, ragazzi, state messi male“.

“Ma perché l’Albania può fare la flat tax e non può farla l’Italia?“, ribadisce Donato.

“Perché l’Italia è uno dei Paesi con le più alte disuguaglianze dell’Occidente – risponde Calenda – E tu devi avere una imposta progressiva”.

Sul tema della flat tax ironizza anche il giornalista Giacomo Mameli: “Si parla di abbassare le tasse, ma abbiamo un ministro che deve dare 49 milioni di euro e li restituisce in 80 anni. Ma che cosa stiamo dicendo?”.

“Quella è una flat tax”, risponde scherzosamente Calenda.

“Sì, è proprio ‘flattissima’, è una sogliola”, chiosa Mameli.