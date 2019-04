Stando alla rilevazione Ipsos per il Corriere della Sera, il Carroccio continua a guadagnare consenso in vista del voto del 26 maggio. E risulta in testa anche per "fedeltà di voto": l’87% di quanti l'hanno votato alle politiche del 4 marzo intende confermare la scelta. Per gli elettori M5s la percentuale è del 52% e il 18% dice che alle urne preferirà il partito di Salvini. Forza Italia si ferma all'8,7% nonostante l'effetto Berlusconi