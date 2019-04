Durante un'udienza del processo ad Alberto Vazzoler, ex guru del web ai tempi di NetFraternity, accusato di aver portato all'estero oltre 40 milioni di euro, il colonnello che ha seguito l'inchiesta svela le intercettazioni più compromettenti. Compresa una telefonata della sua fidanzata alla sorella per commentare il maxi-importo andato in fumo: "Ho fatto una cazzata"