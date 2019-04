Il capo dell'autoproclamato Esercito nazionale libico ha parlato di una "battaglia decisiva" e, secondo l'emittente del Qatar, ha ordinato per oggi l'attacco finale alla capitale della Libia. Il premier: "Presenteremo alla Corte penale internazionale la documentazione per classificarlo come criminale di guerra". Lo sdegno dell'Onu: "Attacchi dovrebbero cessare adesso"