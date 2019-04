“Il Def è vuoto. Def ovvero documento di economia e fuffa” così Maurizio Crozza nel pungente monologo in onda durante Fratelli di Crozza sul Nove. L’artista genovese ha poi continuato: “Avete presente i giornali di moda? Che tu li sfogli e c’è solo pubblicità: modella col vestito, modella con la borsa, pubblicità, modella col profumo, modella in bikini… pubblicità e tu pensi: Ma ci sarà qualcosa da leggere, prima o poi?. Ecco, il Def è così. Puoi chiamarla “flat tax” … “tassa piatta”, “tassa unica” , “tassa bassa”, puoi chiamarla come vuoi… tanto non c’è: “There isn’t. E non c’è nemmeno la crescita.”

Live streaming, episodi completi e clip extra suDplay.com