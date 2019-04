Nell'impatto tra il bus e un tir sono rimaste ferite 6 persone, 5 bambini e un adulto, tutti trasportati in ospedale dal 118 in codice rosso. Avrebbero riportato contusioni e qualche frattura: nessuno sarebbe in gravi condizioni. Il tratto dell'Autosole tra il bivio con l'A24 e quello con la diramazione Roma Sud in direzione di Napoli è stato chiuso temporaneamente

Un pullman con a bordo alcune classi di studenti in gita è rimasto coinvolto in un incidente stradale sull’autostrada A1, in direzione sud, all’altezza del comune di Zagarolo vicino Roma. Nell’impatto tra il bus e un tir sono rimaste ferite 6 persone, 5 bambini e un adulto, tutti trasportati in ospedale dal 118 in codice rosso per dinamica. Avrebbero riportato contusioni e qualche frattura perché che nell’urto sono stati sbalzati all’interno del mezzo. Nessuno sarebbe in gravi condizioni.

Dalle prime informazioni, sembra che sul pullman ci fossero bambini francesi di circa 10 anni, diretti in gita a Napoli. Nell’incidente sono stati coinvolti anche un camion e un’auto. Da chiarire la dinamica: secondo una prima ricostruzione, sarebbe stato il tir a tamponare il bus sul quale viaggiano gli studenti. Il tratto dell’Autosole tra il bivio con l’A24 e quello con la diramazione Roma Sud in direzione di Napoli è stato chiuso temporaneamente per consentire i soccorsi di vigili del fuoco, 118 e polizia stradale.