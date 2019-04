C’è il presidente, ci sono tre consiglieri su quattro. A far notizia, però, è il tassello mancante. E non solo perché il vertice dell’Agenzia Spaziale Italiana resta incompleto, ma soprattutto per il motivo politico alla base dell’intoppo. Il Movimento 5 Stelle, infatti, ha deciso di continuare la sua personale battaglia contro la nomina di Claudia Bugno nel consiglio d’amministrazione Asi. La novità, in tal senso, è che sul braccio destro del ministro Giovanni Tria hanno chiesto chiarimenti non solo i pentastellati, ma tutto il Comitato interministeriale per lo spazio presieduto dal sottosegretario leghista Giancarlo Giorgetti. Non è un particolare di poco conto: la Bugno non ha contro esclusivamente Di Maio e soci, ma con tutta evidenza anche il Carroccio. Nella riunione odierna, infatti, il Comint avrebbe dovuto ratificare le cinque nomine dopo il rinvio deciso giovedì 4 aprile: è stata ufficializzata quella di Giorgio Saccoccia a presidente dell’Agenzia (come anticipato da ilfattoquotidiano.it il 20 marzo), sono state vidimate quelle di Maurizio Cheli (in quota Mise), di Luisa Riccardi (quota Difesa) e di Alessandra Celletti (quota Farnesina) come consiglieri, mentre il Comint ha chiesto ulteriori approfondimenti, con il parere favorevole dei rappresentanti di governo del Movimento 5 Stelle, per la nomina di Claudia Bugno dal parte del ministero del Tesoro.