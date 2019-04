Il premier per sopravvivere deve affidarsi alle milizie di Misurata che vedono Haftar come il primo nemico. I mercenari sono inoltre finanziati da Turchia e Qatar e ciò complica ulteriormente l'intervento: avverrebbe solo in caso di rifiuto di un qualsiasi accordo. Il presidente della Camera di Commercio italo-libica, Gianfranco Damiano: "alcune aziende italiane operative a Tripoli sono rientrate"

Il vicepresidente del Consiglio presidenziale del governo di accordo nazionale, Ali Al-Qatrani, si è dimesso e ha espresso sostegno all’operazione dell’Esercito nazionale libico del generale Haftar volta a conquistare Tripoli. Qatrani sostiene, secondo quanto scrive il quotidiano Asharq Al-Awsat, che il presidente Fayez al-Sarraj è “controllato” dalle milizie e che una risposta militare “condurrà la Libia solo verso ulteriori sofferenze e divisioni“. Effettivamente, secondo quanto scrive il Corriere della Sera, il premier per sopravvivere deve affidarsi alle milizie di Misurata che vedono Haftar come il primo nemico. I mercenari sono inoltre finanziati da Turchia e Qatar e ciò complica ulteriormente l’intervento a fianco del presidente riconosciuto; l’azione avverrebbe solamente in caso di rifiuto di un qualsiasi accordo con Haftar. Quindi in caso di guerra. L’ormai ex vicepresidente Qatrani, dal canto suo, non legittima questi soldati e sostiene che “attraverso l’incoraggiamento di queste milizie, Sarraj ha violato l’accordo politico sulla Libia abusando dei privilegi concessi a lui come capo del Consiglio presidenziale”.

Raid contro la base di Haftar più vicina a Tripoli

Intanto l’aviazione di Tripoli ha condotto ieri un raid contro la base aerea di Al-Wattiyah, l’unica base controllata da Haftar nei pressi della capitale libica. L’obiettivo non è casuale: proprio da qui ieri sono partiti i raid aerei del generale contro l’area di Naqliya camp sulla strada per l’aeroporto internazionale (chiuso nel 2014). Nonostante fosse stato promesso di lasciare questa base fuori dei combattimenti.

E il bilancio dei morti dovuti all’offensiva continua a crescere: sarebbero 32 le vittime – la maggior parte civili – con una cinquantina di feriti. Lo ha reso noto il ministro della Sanità del governo di concordia nazionale, Ahmed Omar in una dichiarazione all’emittente ‘Libya al-Ahrar’. Quattordici sarebbero invece i caduti tra le milizie di Haftar.

La condanna americana

Dopo il ritiro del contingente avvenuto ieri, gli Usa tornano a condannare la guerra già iniziata. Il segretario di stato americano Mike Pompeo che ha escluso ogni “soluzione militare” perché “questa campagna militare unilaterale contro Tripoli mette in pericolo i civili e mina le prospettive di un futuro migliore per tutti i libici”. Il sostegno dell’amministrazione Trump va dunque alla mediazione dell’ inviato speciale Onu, Ghassan Salame.

“Alcune aziende italiane a Tripoli sono rientrate”.

Il presidente della Camera di Commercio italo-libica, Gianfranco Damiano ha annunciato che “alcune aziende italiane Oil&Gas e impiantistica operative a Tripoli sono rientrate”. Tuttavia “non tutte le aziende italiane sono andate via; alcune sono rimaste, in particolare nel settore manutenzioni”. Damiano ha spiegato che la maggior parte degli imprenditori italiani che ha lasciato la Libia era a Tripoli. Per il resto dei lavoratori la permanenza in Africa continua: “prossimamente” un gruppo di imprenditori italiani sarà a Bengasi per “sviluppare” i contatti stabiliti nel corso della missione che si era tenuta a febbraio.