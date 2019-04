“Sono arrivata il giorno 4 il mio programma è ambizioso ma non lo voglio anticipare perché troppo articolato”. Parla davanti al Viminale Mirella Cece, presidente del Sacro Romano Impero Cattolico, che è in fila da tre giorni per depositare il simbolo con cui parteciperà al voto del 26 maggio. Come lei, sotto una pioggerellina primaverile e davanti al ministero dell’Interno, anche tanti altri, come il Partito Internettiano – che era in fila da due giorni – il Partito Pirata, il Movimento dei Poeti d’Azione, la Liga Veneta “con lo storico simbolo del leone veneziano”, La Catena, Democrazia Cristiana (“quella storica del 1943 mai sciolta”), il Movimento dei Forconi, L’Altra Italia e il Popolo della Famiglia di Mario Adinolfi. Tra i primi ad arrivare anche Casapound, con Luca Marsella, e il vicepresidente del Senato Roberto Calderoli per la Lega.

“Il mio partito rappresenta 5 raggruppamenti – spiega Mirella Cece, che ormai è di casa al Viminale -. Ci definiamo monarchici, costituzionali, istituzionali e ministeriali”. Avvocato in pensione con laurea in diritto canonico, spiega che oggi fa “l’avvocato per i processi dei beati e dei santi” e dopo aver sbrigato tutte le pratiche burocratiche, scherza con Roberto Calderoli della Lega, regalandogli una copia del simbolo del Sacro Romano Impero. Il leader del Partito internettiano Francesco Miglino spiega di essersi posizionato “da due giorni” per assicurarsi la priorità. Il suo programma prevede una “completa revisione dell’Europa, oggi in mano alle banche e all’austerità. Diciamo no alle censure delle rotative controllate dai potenti”, spiega.

Poi la Lega, con Calderoli che spiega che il simbolo è lo stesso con cui il partito di Salvini si è presentato alle scorse politiche e non contiene riferimenti al gruppo europeo che il Carroccio intende formare: “Noi siamo la Lega Salvini premier e come tali ci comportiamo”. Casapound si presenta invece in tandem con ‘Destre unite’, una realtà – spiega il leader Simone Di Stefano – che riunisce “tante micro sigle del mondo della destra” e che fa riferimento all’Aemn (Alleanza europea movimenti nazionali), rappresentata nell’Europarlamento dall’ungherese Bela Kovacs. Motivo per cui sono esentati dalla raccolta firme. “Puntiamo a essere eletti al parlamento europeo e rappresentare le tematiche abbandonate da Salvini e di Maio – ha detto Di Stefano – come l’uscita dall’euro e dall’Ue, cioè da chi fino al 4 marzo ha indossato la maglietta ‘Basta euro’ e il 5 l’ha tolta”. Casapound rigetta qualunque alleanza con il Ppe (“l’idea ci dà i brividi”) e spiega di “non credere a un’altra Europa se questa non nasce sulle ceneri della bandiera con le stelle”. “Fuori dall’Ue – ha concluso Di Stefano – possiamo essere il Giappone d’Europa, che cresce con la sua dinamicità finanziaria”.