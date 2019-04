“Ieri abbiamo concluso le votazioni per i candidati alle europee, presto avremo anche i capilista di tutte le circoscrizioni e vi assicuro che vi stupiranno perché saranno persone eccezionali. Presto vi presenterò questi 76 candidati e li presenteremo a tutti gli italiani”. Così il vicepremier Luigi Di Maio sul blog delle Stelle ha ufficializzato la fine della selezione dei candidati alle elezioni per il Parlamento Europeo del 26 maggio prossimo. I votanti sono stati 32.240, che hanno espresso 108.165 preferenze. I candidati in lizza erano 200, in 9 sono stati esclusi successivamente alla prima votazione a seguito delle verifiche formali sul rispetto del regolamento e sulle informazioni dichiarate nel profilo su Open Candidature.

“Come M5S abbiamo il dovere di supportarli in tutti i modi. Dobbiamo mettercela tutta perché abbiamo iniziato un lavoro e lo dobbiamo portare a termine. Non è il momento di abbassare la guardia”. Di Maio chiede anche un contributo economico ai cittadini: “Dicono che siamo anti politica, ma noi siamo un’altra politica! Dimostriamoglielo. Dimostriamogli che la nostra idea funziona. Che la politica si può fare dal basso, con la forza dei cittadini. Per questo vi chiedo di contribuire con una donazione alla campagna del MoVimento 5 Stelle andando al link che leggete qui sotto”. E “spero che sarete in tanti a donare perché il MoVimento 5 Stelle continua a rifiutare qualsiasi forma di finanziamento pubblico. Al Senato il Pd ha addirittura depositato di recente una proposta per reintrodurre il vecchio finanziamento pubblico ai partiti per 90 milioni di euro e un’altra per alzarsi gli stipendi. Queste proposte non passeranno mai finché il MoVimento resterà al governo”.