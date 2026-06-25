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Ultimo aggiornamento: 14:47

“Complici dell’aggressione Usa”: l’Iran accusa l’Italia e la Romania dopo le parole di Rutte sui jet partiti dall’Europa. Rubio: “Buoni rapporti con Tajani”

di Redazione Esteri
Non si placa la bufera per le parole del segretario Nato che a Fox News ha svelato che "500 aerei Usa sono decollati dalle basi in Italia per l'operazione Epic Fury". L'intenzione di Rutte, in visita alla Casa Bianca, era sottolineare il sostegno europeo di fronte alla delusione manifestata più volte da Trump
“Complici dell’aggressione Usa”: l’Iran accusa l’Italia e la Romania dopo le parole di Rutte sui jet partiti dall’Europa. Rubio: “Buoni rapporti con Tajani”
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Tajani a Iran: “Mai preso parte ad alcuna iniziativa militare”

“Ho parlato con il Ministro degli Esteri iraniano Seyed Abbas Araghchi. L’Italia non ha mai preso parte ad alcuna iniziativa militare e non ha mai autorizzato l’utilizzo delle basi per azioni di guerra contro l’Iran, nel rispetto più rigoroso dei trattati con gli Stati Uniti”. Lo ha scritto il ministro degli Esteri Antonio Tajani in un tweet su X. “Ho chiesto che si torni ad una piena apertura dello Stretto di Hormuz, favorendo il passaggio di tutte le navi cargo italiane ancora bloccate. La riapertura dell’ambasciata italiana a Teheran è un forte segnale di dialogo anche in vista della ripresa dei rapporti economici e culturali”.

Momenti chiave

  • Tajani a Iran: "Mai preso parte ad alcuna iniziativa militare"
  • Rubio: "Buoni rapporti con Tajani"
  • Iran a Israele: "Lasciate oggi il Libano o sarete costretti a fuggire"
  • Israele: "Non dobbiamo accontentarci di quanto ottenuto finora in Iran"
  • Israele smentisce il ritiro dell'Idf dal sud del Libano
  • Oman su Hormuz: "Non verranno imposti pedaggi"
  • Ambasciatore Usa in Libano: "Ritiro di Israele dal sud avverrà ma non oggi"
  • Trump riceve Rutte e ripete che "gli Usa sono stati abbandonati"
  • Rutte: "Migliaia di jet Usa decollati dalle basi europee"
  • Iran: "Provvedimenti contro qualsiasi passaggio da Hormuz non autorizzato"
  • Rubio: "No ad accordo a ogni costo. Hormuz non apparterrà ad alcuno stato"
  • Media: "1100 marittimi evacuati dall'Onu a Hormuz"
  • Iran: "Italia e Romania complici dell'aggressione Usa"
    • 14:43

      Tajani a Iran: “Mai preso parte ad alcuna iniziativa militare”

      “Ho parlato con il Ministro degli Esteri iraniano Seyed Abbas Araghchi. L’Italia non ha mai preso parte ad alcuna iniziativa militare e non ha mai autorizzato l’utilizzo delle basi per azioni di guerra contro l’Iran, nel rispetto più rigoroso dei trattati con gli Stati Uniti”. Lo ha scritto il ministro degli Esteri Antonio Tajani in un tweet su X. “Ho chiesto che si torni ad una piena apertura dello Stretto di Hormuz, favorendo il passaggio di tutte le navi cargo italiane ancora bloccate. La riapertura dell’ambasciata italiana a Teheran è un forte segnale di dialogo anche in vista della ripresa dei rapporti economici e culturali”.

    • 13:55

      Rubio: “Buoni rapporti con Tajani”

      Il segretario di Stato americano, Marco Rubio, conferma “i buoni rapporti” con il ministro degli Esteri italiani, Antonio Tajani, pur affermando la sua “delusione” per l’annullamento del business forum che doveva tenersi a Miami lunedì ma assicura che “gli accordi previsti saranno comunque firmati” in qualche altro luogo.
      “Ho un buon rapporto con lui”, ha detto ai giornalisti a Manama riferendosi al ministro Tajani. “Mi ha chiamato, mi ha detto che non sarebbe venuto a Miami. Immagino che sia stato un peccato che un evento del genere sia stato annullato, secondo me avrebbero dovuto venire comunque, ma detto questo, avevamo degli accordi pronti per la firma. Li firmeremo presto. Troveremo solo un luogo dove farlo”, ha spiegato. 

    • 13:53

      Iran a Israele: “Lasciate oggi il Libano o sarete costretti a fuggire”

      “Se non lasciate il Libano oggi di vostra spontanea volontà, domani sarete costretti a fuggire nella vergogna e nell’umiliante sconfitta”. Questo il messaggio rivolto a Israele dal comandante della Forza Quds iraniana, Ismail Qaani. ”Dovete lasciare tutto il Libano, perché questa terra è patria di feremezza e resistenza”, ha aggiunto. Le sue parole arrivano dopo che un funzionario del Dipartimento di Stato americano ha detto che le Idf si erano ritirate da alcune aree della zona di sicurezza nel sud del Libano, notizia poi smentita sia da alti funzionari israeliani, sia da libanesi.

    • 13:52

      Israele: “Non dobbiamo accontentarci di quanto ottenuto finora in Iran”

      Il ministro della Difesa di Israele, Israel Katz, intervenendo alla conferenza ‘Campagna Economica’ del comando per la lotta al terrorismo ha fatto riferimento alla guerra contro l’Iran: “Ogni dollaro che arriva in Iran è un dollaro che potrebbe finire nelle mani di Hezbollah, Hamas, Houthi e altri gruppi terroristici”. Pertanto, “non dobbiamo accontentarci di quanto abbiamo ottenuto finora”.

    • 13:26

      Israele smentisce il ritiro dell’Idf dal sud del Libano

      Israele ha smentito categoricamente che le Forze di sicurezza israeliane (Idf) si siano ritirate dalla zona cuscinetto di sicurezza nel Libano meridionale, e così hanno fatto alti funzionari libanesi. Lo riporta il sito di Haaretz, che in precedenza aveva rilanciato le parole di un funzionario statunitense alla Reuters, secondo il quale Israele aveva ritirato parte delle sue truppe in un gesto di “buona fede” nei confronti del governo libanese.

      Un alto funzionario israeliano ha respinto la notizia, mentre una fonte delle Forze di Difesa Israeliane ha affermato che l’esercito non era a conoscenza di alcun movimento di questo tipo. “Non so nulla di una cosa del genere”, ha detto la fonte citata da Haaretz, aggiungendo che “di fatto, al momento non ci siamo mossi”.

    • 13:23

      Oman su Hormuz: “Non verranno imposti pedaggi”

      Intese future relative allo Stretto” di Hormuz “non comporteranno l’imposizione di tariffe di transito“. Lo ha detto il ministro degli Esteri dell’Oman, Badr Albusaidi, durante un incontro dei ministri degli Esteri dei Paesi del Golfo a Manama, capitale del Bahrein, con il segretario di Stato Usa, Marco Rubio

    • 13:17
    • 12:11

      Ambasciatore Usa in Libano: “Ritiro di Israele dal sud avverrà ma non oggi”

      L’ambasciatore Usa a Beirut Michel Issa, che è parte della delegazione nei colloqui a Washington tra Libano e Israele, ha dichiarato all’emittente libanese Al Jadeed “il ritiro dell’Idf dal sud del Libano avverrà ma non oggi“. “L’atmosfera dei colloqui è positiva, saranno selezionate delle zone pilota (nel sud del Libano), le future decisioni al termine dell’incontro di giovedì”, ha aggiunto.

    • 11:54

      Trump riceve Rutte e ripete che “gli Usa sono stati abbandonati”

      Donald Trump ha ricevuto ieri il segretario generale della Naro, Mark Rutte, alla Casa Bianca. E ha ripetuto che gli Stati Uniti “sono stati abbandonati” nel loro sforzo bellico contro l’Iran, in particolare dalla Spagna. Ma il Presidente americano ha criticato, nuovamente, anche Italia, Gran Bretagna Germania e Francia.