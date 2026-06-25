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L’Aula della Camera ha ospitato la celebrazione solenne per l’ottantesimo anniversario della prima seduta dell’Assemblea Costituente. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha descritto la Costituzione come una “carta di valori” nata dal sacrificio di chi si oppose alla dittatura e come il risultato di una sintesi politica tra diverse visioni del mondo. Parole accolte da lunghi applausi, alla presenza di tutte le massime cariche dello Stato. A disertare la cerimonia sono stati invece alcuni parlamentari riconducibili all’area di Futuro Nazionale, i cosiddetti vannacciani, assenti all’appuntamento solenne a Montecitorio.

Il Capo dello Stato ha reso onore a coloro che “seppero dare forma alla libertà e alla democrazia degli italiani” in un momento di estrema fragilità per la nazione. Il richiamo storico è stato netto nel sottolineare il “prezzo alto” che è stato necessario pagare per permettere ai cittadini di conquistare il diritto di dettare le regole della propria convivenza civile dopo gli anni della dittatura e del conflitto. In questo contesto, Mattarella ha elencato i protagonisti della Resistenza, dai partigiani alle popolazioni civili sottoposte alle vessazioni delle truppe naziste e della Repubblica di Salò, includendo i militari italiani internati in Germania e i combattenti della Brigata Ebraica.

Mattarella non ha dimenticato i martiri della Repubblica, citando “Matteotti, Amendola, don Minzoni, Gramsci, Carlo Rosselli e Nello Rosselli“, figure il cui sacrificio ha consentito all’Italia di guardare a un futuro di pace e solidarietà europea. Il Presidente ha marcato una distinzione netta tra la nuova classe dirigente e la vecchia gestione monarchica, criticando l’acquiescenza di Vittorio Emanuele III verso il regime fascista. Quella “classe dirigente non compromessa col regime fascista” è stata indicata come l’unica forza capace di assumere la responsabilità della transizione e di gestire l’eredità di una guerra non voluta, impedendo che l’Italia diventasse una terra di nessuno.

Citando Piero Calamandrei, il Presidente ha ricordato come la Costituzione conservi un valore di messaggio per chi resta fedele alla Resistenza, fondendo gli ideali del Risorgimento con quelli nati dalla lotta contro la tirannide. Mattarella ha inoltre evidenziato come il lavoro di sintesi compiuto dai costituenti abbia portato all’affermazione dei diritti sociali e al primato della persona sullo Stato, citando l’esortazione di Saragat a mantenere per la Repubblica un “volto umano”.

Mentre l’Aula rispondeva con una standing ovation che ha coinvolto i diversi schieramenti, le assenze dei deputati Edoardo Ziello ed Emanuele Pozzolo hanno suscitato attenzione da parte della stampa presente, che ha registrato la stonatura rispetto all’appello alla coesione e all’unità nazionale lanciato dal Quirinale. Ziello ha spiegato di aver lasciato il palazzo per partecipare a una manifestazione esterna sulla Rai, mentre Pozzolo ha motivato la sua mancanza con impegni di partito a Torino.