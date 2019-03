È attraccato a La Valletta giovedì mattina, dopo che il controllo della nave è stato restituito al capitano dalle forze armate maltesi, il mercantile Elhiblu1 con 108 migranti a bordo. La nave turca era stata dirottata dagli stessi naufraghi mentre si stava dirigendo verso la Libia dopo il salvataggio. Lo sbarco è iniziato attorno alle 9.30 dopo che il capo della polizia, Lawrence Cutajar, è salito a bordo mentre la nave è presidiata da oltre una dozzina di uomini delle forze speciali con armi automatiche in vista.

Cinque uomini sono stati fatti sbarcare con i polsi legati da fascette di plastica e sono stati caricati nella parte posteriore e senza finestrini di un furgone grigio della polizia. Stando a quanto riferiscono i media locali, hanno opposto “pochissima resistenza” quando i militari sono saliti a bordo. La maggior parte delle persone è scesa invece liberamente. Le operazioni sono durate circa mezz’ora, al termine delle quali le forze armate hanno abbandonato la nave sulla quale è stata issata nuovamente la bandiera maltese.

Secondo quanto scrive l’Adnkronos, i migranti (77 uomini, 19 donne e 12 bambini) salvati in mare non volevano essere riportati in Libia dove sono esposti a violenze ed abusi, comprese torture e violenze sessuali. “Non ci sottraiamo alle responsabilità nonostante le nostre dimensioni. Ora seguiremo tutte le regole internazionali di conseguenza”, ha scritto su Twitter il premier maltese Joseph Muscat dopo l’attracco dell’imbarcazione.

During the night @Armed_Forces_Malta conducted sensitive operation on high seas, boarding a ship allegedly captured by #migrants off #Libya and diverted to #Malta. We do not shirk responsibility despite our size. We will now follow all international rules accordingly -JM

— Joseph Muscat (@JosephMuscat_JM) March 28, 2019